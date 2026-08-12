На D23 проведут специальную панель Kingdom Hearts - фанаты ждут новых подробностей о четвёртой части

Стали известны подробности специальной панели Kingdom Hearts, которая пройдёт в рамках мероприятия Disney D23. Трансляция состоится 15 августа в 23:30 по московскому времени времени и будет доступна в том числе через The Game Awards.
Организаторы обещают закулисный взгляд на создание игр серии. В панели примут участие представители Disney и Square Enix, а также актёры озвучки Соры, Рику и персонажей Disney.
Особое внимание фанатов привлекло присутствие Хейли Джоэла Осмента, поскольку именно он озвучивает Сору. Игроки надеются, что мероприятие принесёт новые подробности о Kingdom Hearts 4, которая была представлена ещё в 2022 году и до сих пор не получила дату выхода.
Кроме того, поклонники ожидают новостей о грядущей коллекции Kingdom Hearts для PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 и PC, а также возможном сотрудничестве серии с Fortnite.
Kingdom hearts 1 оригинальная на ps2 (не японский final mix) - это была взрослая философская сказка о потере девстенности мальчиком. Можно сказать, что оригинальная версия 1.0 на ps2 - это поучительная сказка для взрослых в ностальгических тонах диснеевских мультов 90-х, под строгим контролем Диснея про двуличие человеческой натуры и про борьбу добра и зла. А вот после релиза оригинала во всём мире на английском и её бешенной популярности, Дисней отдал все карты в руки японцам автору Номуре и скварэсофт и сказал пора запускать конвейер... За пару месяцев они состряпали японскую расширеную версию final mix, пока лишь на японском языке, в которую добавили катсцены и диалоги про организацию 13, анимэшников в чёрных плащах с капюшонами)) Это было сделано в угоду моде на конвейеры аля наруто... Т.е. убили всю ту философскую алегорию над которой спорили люди в 2002, и авторы сказали: всё намного проще - нет никакой души, нет добра и зла - есть злобная корпорация - это организация 13 (типо как бабки у подъездов рассуждают про ложу массонов и пиндосов - ухахаха), про которую мы сделаем ещё десять частей начиная прямо со второй, радуйтесь вас ждёт тупое подростковое аниме))) Т.е. final mix допконтент к первой - это состряпанный наспех мостик для конвейерной доильни в будущем. Типа марвел бредятины...
Оригинал же по своей двусмысленности ровня silent hill 2. Это произведение со смыслом, которое запросто может изменить мировоззрение человека. Очень жаль, что дисней развязал руки (бесспорно гениальному и талантливому!) Номуре и приказал пилить конвейер.
Из всей франшизы ценность представляет именно оригинальная интернациональная первая часть на английском языке, доступная по сей день лишь на ps2. Оригинал, как целостное законченное произведение в отрыве от остальных частей.