На D23 проведут специальную панель Kingdom Hearts - фанаты ждут новых подробностей о четвёртой части

Стали известны подробности специальной панели Kingdom Hearts, которая пройдёт в рамках мероприятия Disney D23. Трансляция состоится 15 августа в 23:30 по московскому времени времени и будет доступна в том числе через The Game Awards.

Организаторы обещают закулисный взгляд на создание игр серии. В панели примут участие представители Disney и Square Enix, а также актёры озвучки Соры, Рику и персонажей Disney.

Особое внимание фанатов привлекло присутствие Хейли Джоэла Осмента, поскольку именно он озвучивает Сору. Игроки надеются, что мероприятие принесёт новые подробности о Kingdom Hearts 4, которая была представлена ещё в 2022 году и до сих пор не получила дату выхода.

Кроме того, поклонники ожидают новостей о грядущей коллекции Kingdom Hearts для PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 и PC, а также возможном сотрудничестве серии с Fortnite.