Поклонники Kingdom Hearts 4 считают, что Сора скрывал свое настоящее происхождение с первой игры

Поклонники Kingdom Hearts обсуждают новую теорию, согласно которой главный герой серии Сора на самом деле родом из Quadratum — мира, который станет основной локацией Kingdom Hearts 4. Интересно, что некоторые слова создателя серии Тэцуи Номуры могут косвенно подтверждать эту версию.

Теория получила популярность после публикации пользователя ZZ_AFRET_ZZ, который обратил внимание на реплики Соры еще в первой Kingdom Hearts. Уже в самом начале игры герой задается вопросом, насколько реален окружающий мир, а похожие слова позже произносит Йозора — персонаж из Quadratum.

Фанаты также вспомнили вступительные сцены Kingdom Hearts 3 и Dream Drop Distance, где, по их мнению, могли скрываться намеки на истинное происхождение Соры. Теперь некоторые считают, что серия постепенно подводила игроков к этому повороту многие годы.

Интерес к теории усилили и старые комментарии Тэцуи Номуры. Разработчик ранее рассказывал, что идея Quadratum и концепция «нереальности» существовали у него еще со времен первой Kingdom Hearts. Кроме того, Номура неоднократно подчеркивал, что Сора — обычный мальчик, а не избранный герой, что, по мнению фанатов, хорошо сочетается с новой гипотезой.

Пока это лишь фанатская теория, и Square Enix никак ее не подтверждала. Однако для серии Kingdom Hearts, известной своими многолетними сюжетными загадками, подобный поворот многие поклонники уже считают вполне возможным.