После четырёх лет тишины: Kingdom Hearts 4 получила геймплейный трейлер и анонс версии на Switch 2

Компания Square Enix наконец-то напомнила о существовании Kingdom Hearts 4, представив новые кадры игрового процесса в рамках последнего Nintendo Direct. Для поклонников серии это событие можно назвать долгожданным: игра была анонсирована ещё в 2022 году на праздновании 20-летия франшизы, но с тех пор разработчики практически не делились подробностями.

Свежий трейлер демонстрирует новые фрагменты геймплея и позволяет лучше рассмотреть загадочный город Квадратум — одну из ключевых локаций будущей игры. Именно здесь главному герою Соре предстоит начать новую главу своего путешествия, встретить неизвестных ранее персонажей и открыть новые способности.

Не менее важной новостью стало подтверждение версии для Nintendo Switch 2. Более того, Square Enix заявила, что игра выйдет на новой консоли одновременно с релизом на остальных платформах. Для Nintendo это заметный шаг вперёд: ещё несколько лет назад подобный масштабный проект выглядел бы маловероятным для портативной системы компании.

Пока что точная дата выхода Kingdom Hearts 4 остаётся неизвестной. Однако сам факт возвращения проекта после столь продолжительного молчания выглядит обнадёживающим сигналом. Судя по показанным материалам, Square Enix постепенно переходит от этапа анонсов к полноценной демонстрации игры, а значит ожидание фанатов наконец начинает приносить первые реальные результаты.

Для серии Kingdom Hearts это может стать одним из самых важных релизов последних лет — особенно после долгого перерыва и множества вопросов о будущем франшизы.