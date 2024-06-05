Слух: новости о Kingdom Hearts 4 будут представлены на выставке D23 в августе

Прошло уже более двух лет с тех пор, как Square Enix официально анонсировала Kingdom Hearts 4, и если учесть, что с тех пор компания не сообщала никаких новых сведений об игре, то неудивительно, что фанаты все чаще задумываются о том, когда же появится новая информация. И хотя недавно было подтверждено, что долгожданная ролевая игра не будет показана на Summer Game Fest, который состоится на этой неделе, похоже, что ожидание следующего показа не затянется.

По словам Фелипе Лимы, главного редактора бразильского издания Universo Nintendo, который недавно заявил в Twitter, что новая информация о Kingdom Hearts 4 будет представлена на ежегодной выставке Disney D23 позже в этом году. Известный инсайдер Midori утверждает, что он тоже так считает, но пока не может подтвердить эту информацию.

Выставка D23 пройдет с 9 по 11 августа в Анахайме, так что если эта информация действительно верна, то пройдет всего пара месяцев, прежде чем Square Enix и Disney наконец-то поделятся новыми подробностями о Kingdom Hearts 4. В начале года появилась информация о том, что игра выйдет в 2025 году, так что, возможно, мы узнаем и об этом.