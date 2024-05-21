Слух: Square Enix доработает серию Kingdom Hearts под Steam Deck; все части, в том числе 4, так же выйдут на Switch 2

Сегодня стало известно о том, что компания Square Enix решила выпустить всю серию Kingdom Hearts в Steam. И похоже, что издатель возлагает большие надежды на этот релиз: один из инсайдеров сообщает о том, что Square Enix привлекла стороннюю студию для того, чтобы она доработала эти игры и обеспечила им совместимость со Steam Deck.

"Несколько месяцев мне сообщили о том, что Square Enix привлекла команду для улучшения совместимости со Steam Deck у этих портов. На тот момент источник не был на 100% уверен в достоверности свои слов, но упомянул, что июнь/июль является потенциальной датой выпуска - это подтвердилось сегодня. Другими словами, вполне вероятно, что они будут хорошо играть в Steam Deck прямо из коробки!" - сказал инсайдер

Кроме того, надежный инсайдер Midori заявил, что Square Enix выпустит всю серию Kingdom Hearts на Nintendo Switch 2 - в том числе готовящуюся Kingdom Hearts 4. Таким образом, вероятно, доработкой игр под Steam Deck издатель хочет заранее обеспечить для серии хорошую работоспособность на портативных устройствах, подготовив игры к релизу на новой консоли от Nintendo.