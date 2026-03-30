Создатель Kingdom Hearts подогревает интерес фанатов перед 25-летием серии

Серия Kingdom Hearts отметила своё 24-летие, и создатель франшизы Тэцуя Номура решил отпраздновать событие небольшим намёком на будущее. На официальной странице игры появилось новое арт-изображение и сообщение от Номура, в котором он благодарит фанатов и приглашает «вернуться в следующем году», намекая на более масштабные мероприятия к 25-летию серии.

Новый арт показывает молодого Ксенаорта, одного из давних антагонистов серии, с зонтом в руках, в позе, напоминающей фирменные титульные заставки с главным героем Сорой. Хотя это не раскрывает новых подробностей Kingdom Hearts 4, фанаты получили очередной маленький «кусочек» информации о продолжении.

Последние новости о Kingdom Hearts 4 включали скриншоты с новым Клинком-Ключом и игрового Микки Мауса, положив конец 1 131-дневной паузе в обновлениях. Новый арт и послание Номура служат скорее символическим намёком на грядущие новости, чем полноценным анонсом.

Фанаты теперь могут ждать более серьёзного контента и анонсов от Square Enix к 25-летию франшизы в следующем году.