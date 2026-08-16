Создатель Kingdom Hearts участвует в создании нового аниме для Disney+

Автор серии Kingdom Hearts Тэцуя Номура подтвердил своё участие в разработке нового аниме-сериала Disney+, который будет расширять вселенную знаменитой игровой франшизы.

Информацию Номура раскрыл в сообщении для поклонников, опубликованном в официальном аккаунте Kingdom Hearts. Он отметил, что вместе с другими разработчиками игр принимает участие в создании шоу и тесно сотрудничает со сценарной командой.

При этом создатель не стал раскрывать подробности сюжета, но сообщил, что для сериала будут придуманы новые персонажи, созданные специально для проекта.

«Мы пока не можем рассказать все детали, но я участвовал в обсуждении сценария вместе с командой, а при необходимости к работе подключалась художественная группа. Для этого проекта было создано несколько новых дизайнов персонажей», — рассказал Номура.

Он также предложил фанатам самостоятельно строить теории, заявив, что ключ к возможным деталям можно найти в единственном опубликованном концепт-арте сериала.

Новый анимационный проект станет ещё одним способом расширить вселенную Kingdom Hearts, которая уже объединяет персонажей Disney, Pixar и героев игр Square Enix. Пока неизвестно, будет ли история напрямую связана с событиями игр или расскажет отдельную историю внутри этой вселенной.

Сериал также планируется к показу на Disney Channel, однако дата премьеры пока не объявлена.