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Kingdom Hearts 4 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
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Создатель Kingdom Hearts участвует в создании нового аниме для Disney+

IKarasik IKarasik

Автор серии Kingdom Hearts Тэцуя Номура подтвердил своё участие в разработке нового аниме-сериала Disney+, который будет расширять вселенную знаменитой игровой франшизы.

Информацию Номура раскрыл в сообщении для поклонников, опубликованном в официальном аккаунте Kingdom Hearts. Он отметил, что вместе с другими разработчиками игр принимает участие в создании шоу и тесно сотрудничает со сценарной командой.

Kingdom Hearts получит аниме-сериал на Disney+

При этом создатель не стал раскрывать подробности сюжета, но сообщил, что для сериала будут придуманы новые персонажи, созданные специально для проекта.

«Мы пока не можем рассказать все детали, но я участвовал в обсуждении сценария вместе с командой, а при необходимости к работе подключалась художественная группа. Для этого проекта было создано несколько новых дизайнов персонажей», — рассказал Номура.

Он также предложил фанатам самостоятельно строить теории, заявив, что ключ к возможным деталям можно найти в единственном опубликованном концепт-арте сериала.

Новый анимационный проект станет ещё одним способом расширить вселенную Kingdom Hearts, которая уже объединяет персонажей Disney, Pixar и героев игр Square Enix. Пока неизвестно, будет ли история напрямую связана с событиями игр или расскажет отдельную историю внутри этой вселенной.

Сериал также планируется к показу на Disney Channel, однако дата премьеры пока не объявлена.

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