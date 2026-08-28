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Kingdom Hearts 4 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
7.2 32 оценки

Сюжет Kingdom Hearts стал настолько сложным, что, по словам Тэцуи Номуры, Square Enix наняла специалиста по лору

Retro_Gamer Retro_Gamer

История Kingdom Hearts настолько обширна, что, по словам Тэцуи Номуры, Square Enix наняла специалиста по лору, чтобы сохранить целостность сюжета.

Выход Kingdom Hearts IV официально запланирован на конец 2027 года. В преддверии долгожданного релиза фанаты возвращались к предыдущим играм серии, до такой степени, что сборник игр Kingdom Hearts стал одной из самых продаваемых игр в Steam после показа расширенного геймплейного трейлера на D23 в июле.

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В общей сложности в серии Kingdom Hearts 13 игр, выпущенных на множестве различных платформ за эти годы. Это очень много, не говоря уже о множестве сюжетных поворотов, за которыми нужно следить по ходу игры.

Это не проблема только игроков; даже разработчики время от времени теряются, как рассказал создатель серии Тэцуя Номура в интервью Famitsu в августе 2026 года. На самом деле, сюжетная линия настолько запутана, что Square Enix наняла специалиста по лору, чтобы тот поддерживал целостность повествования и объяснял сюжет Disney.

По мере развития серии Kingdom Hearts количество персонажей неизбежно увеличивалось, а сюжет становился всё сложнее, — сказал Номура. Например, с выходом недавно анонсированного аниме-сериала количество сторонних людей, участвующих в серии Kingdom Hearts, возросло, и каждый раз объяснять сеттинг и сценарии становилось довольно сложно.
К счастью, у сотрудников, работающих над серией χ, был человек, который тщательно собрал и систематизировал сеттинги прошлых серий Kingdom Hearts в понятной форме, и он также отвечал за объяснение сценариев и сеттинга Disney. На самом деле, в самом начале разработки Kingdom Hearts IV компания Disney попросила его собрать материалы, поэтому он официально присоединился к команде Kingdom Hearts IV в качестве корректора.

Номура говорит, что этот «корректор» отвечал за донесение общей сюжетной линии до Disney. Он пользуется популярностью среди сотрудников благодаря своей тщательности, так как разбирает сюжетные повороты, персонажей и лор с помощью наглядных схем.

Его любят, потому что он объясняет всё Disney максимально понятно, используя схемы и тому подобное. Его внутренняя задача — вычитывать сценарий, — продолжил он. — Он проверяет, нет ли несоответствий между текущим сценарием и предыдущими играми. Он особенно подходил для этого проекта, потому что серия χ очень тесно с ним связана. Некоторые могут ошибочно подумать, что он отвечает за композицию, но на самом деле это «корректура».

Ответ Номуры также выявил важную связь между Kingdom Hearts IV и играми серии χ, приквелами, действие которых происходит в Эпоху Сказок. Эти игры были в основном доступны в веб-браузерах и на мобильных устройствах, но Номура говорит, что «даже если вы не играли в версию для смартфонов, не волнуйтесь, их характеры отражены в [Kingdom Hearts IV]».

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
RMP

Да, сюжет в серии, конечно, не сильная сторона... Иногда прям графомания)) Причем, японская, забористая))) Если Вам кажется, что в серии Metal Gear сложный лор и в нем легко запутаться, то у Номуры есть для вас вызов посерьезнее...)))) После KH пересказать, что и как в "Метал Гире", труда не составит)))

Прошел сборники на ПК в прошлом году, и уже к середине процесса начинал путаться в некоторых моментах) Но, в целом, все понятно. Зато потом процентов 60-80 из головы "вылетает" и, - спроси меня сегодня, о каких-то тонкостях сюжетных поворотов, - и я едва ли вспомню))

Поэтому могу посоветовать сделать проще (для новых игроков, т.к. игры-то реально отличные): просто играйте, держа в голове всего одну простую фразу:

"Сора с братанами из мультиков Disney'я и игр Final Fantasy сражается с главгадом в разных мирах. Иногда главгад, будучи продумАнным, возвращается в другом виде, т.к. оставил себе лазейки для этого заранее. Но все равно огребёт, так что можно расслабиться и просто наслаждаться процессом" )))