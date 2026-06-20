Тэцуя Номура, легенда JRPG, заявил, что Kingdom Hearts - это дело всей его жизни

В играх Final Fantasy легко заметить стиль Тэцуи Номуры — от любви к молниям и ремням в дизайне персонажей до таких вещей, как Limit Break в Final Fantasy VII. Но сам он говорит, что главным делом его жизни стала совсем другая серия — Kingdom Hearts.

В интервью Nomura признался, что именно Kingdom Hearts для него — самый важный проект:

«Это дело всей моей жизни. Я даже не думал, что всё зайдёт так далеко».

По его словам, в начале разработки он часто ездил в офис Disney, где обсуждались идеи будущей игры. Многие из тех задумок в итоге реально появились в серии. Он называет Kingdom Hearts «страной мечты и волшебства».

Интересно, что сама идея игры частично выросла из успеха Super Mario 64. В Square Enix хотели сделать похожую игру со свободным перемещением, но не хватало такого же узнаваемого персонажа. Всё решилось случайно — один из продюсеров встретился с представителем Disney в лифте. Так и началось сотрудничество.

История серии до сих пор не закончена. Номура говорит, что у него ещё много идей, и в Kingdom Hearts 4 команда попробует что-то новое.