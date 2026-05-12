Tokyo Game Show не тизерила Kingdom Hearts 4 - фанаты зря раскрутили теорию

Фанаты Kingdom Hearts зря надеялись на скорые новости о Kingdom Hearts 4. Загадочный тизер от Tokyo Game Show, который многие приняли за намек на появление игры, оказался обычным анонсом мероприятия.

Ранее официальный аккаунт TGS опубликовал изображение с надписью «LOADING…» и зеленой полосой загрузки. Из-за похожего шрифта и цветовой палитры поклонники серии решили, что организаторы тизерят Kingdom Hearts 4.

Однако сегодня выяснилось, что речь шла лишь о презентации Tokyo Game Show 2026 и нового слогана выставки — «The Longest Five Days of Nonstop Play». Также организаторы показали короткий ролик с Makuhari Messe — выставочным центром, где пройдет шоу.

Более того, пользователи быстро заметили, что сама «полоса загрузки» была обычным стоковым изображением из Adobe Stock, а не специально подготовленным тизером.

Kingdom Hearts 4 была анонсирована еще в апреле 2022 года, но с тех пор Square Enix почти не делилась новостями. За четыре года фанаты получили лишь несколько скриншотов и редкие комментарии от режиссера Тэцуи Номуры.

Tokyo Game Show 2026 пройдет с 17 по 21 сентября и станет юбилейной — выставке исполнится 30 лет. Впервые мероприятие продлится пять дней.