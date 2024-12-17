Утечка раскрывает причины задержки Kingdom Hearts 4 и перенос Kingdom Hearts: Missing-Link

Недавняя утечка пролила свет на будущее серии Kingdom Hearts, подтвердив значительные изменения в разработке и новые планы по релизам ключевых проектов. В первую очередь, стало известно, что Kingdom Hearts: Missing Link подвергся «мягкому перезапуску» в августе этого года из-за расширения масштабов игры. Теперь проект планируется выпустить летом 2025 года на PC и консолях.

Согласно анонимному источнику на 4chan, разработчики решили отказаться от монетизации, GPS- и AR-функций, которые изначально были частью концепции. Вместо этого Missing Link станет полноценным платным проектом с эпизодической моделью — новые главы будут выходить каждые несколько месяцев вплоть до 2027 года.

Кроме того, стало известно, что отменённый ранее ремейк Kingdom Hearts Union X вновь вернулся в разработку в марте этого года, но на гораздо меньшем масштабе. Ремейк и Missing Link должны компенсировать временной разрыв, возникший из-за задержки релиза Kingdom Hearts IV, которая произошла в феврале 2023 года.

Что касается Kingdom Hearts IV, проект также пережил перезапуск — якобы по требованию Disney. Теперь разработка нацелена на релиз в зимний сезон 2026 года или начало 2027 года.

Также стало известно несколько дополнительных деталей:

Первоначально Union X и Dark Road планировалось воссоздать на движке KH3 , но из-за высокой стоимости проект был заморожен.

и планировалось воссоздать на движке , но из-за высокой стоимости проект был заморожен. В новой версии используется подход, схожий с HD Remix .

. Missing Link продолжит использовать ресурсы KH3, поскольку его масштабы меньше, чем у ремейка Union X.

Если верить этой информации, новые игры серии Kingdom Hearts столкнулись с серьезными трудностями в производстве, но в Square Enix пытаются реорганизовать их разработку в угоду игроков.