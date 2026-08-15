В Kingdom Hearts 4 появится полноценный игровой мир по мотивам мультфильма "Тайна Коко"

Японская корпорация Square Enix представила новый геймплейный трейлер своего ожидаемого ролевого экшена Kingdom Hearts 4, приуроченный к масштабной выставке D23 2026 года. Свежий видеоролик полностью посвящён первому публичному показу новой игровой вселенной, созданной по мотивам популярного анимационного фильма «Тайна Коко» от студий Disney и Pixar. Главные герои франшизы отправятся в незабываемое путешествие по красочному, но таинственному Миру Мёртвых, чтобы помочь юному музыканту Мигелю и раскрыть древние семейные секреты. Разработчики делают ключевую ставку на максимальную аутентичность воссоздания локаций, сохраняя уникальный визуальный стиль, зажигательные музыкальные мотивы и общую трогательную атмосферу оригинального первоисточника.

Сюжетная линия новой локации тесно переплетается с общими мистическими законами загробного мира, где главным страхом местных жителей является так называемая окончательная смерть, наступающая тогда, когда в мире живых о человеке не остаётся ни одного воспоминания. Верные друзья Соры прибывают в это необычное место в надежде отыскать важные зацепки и ключи, способные помочь в спасении самого Соры, чьё текущее местонахождение остаётся загадкой. Игровой процесс завязан на динамичных сражениях от третьего лица с использованием магии, акробатических трюков и фирменного оружия-ключа. Пользователям предстоит исследовать многоуровневые неоновые улочки мегаполиса усопших, скрывающиеся за Переломом, и противостоять новым видам опасных бессердечных монстров.

Полноценный международный релиз Kingdom Hearts 4 официально запланирован на 2027 год одновременно для всех актуальных игровых систем.