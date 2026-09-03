Kingdom Hearts подтолкнула Disney к созданию собственной версии Super Smash Bros. - разработчик раскрыл закулисье

Успех первой Kingdom Hearts мог повлиять не только на развитие самой серии, но и на планы Disney по созданию собственного кроссоверного файтинга. Об этом рассказал Кен Кристиансен, бывший концепт-художник Disney Interactive, в интервью Time Extension.

По словам разработчика, создание первой Kingdom Hearts сопровождалось определёнными разногласиями внутри Disney. Компания не сразу приняла идею объединить персонажей из разных мультфильмов в одной игре. Кристиансен вспоминает, что Disney было непросто смириться с концепцией, в которой герои «Короля Льва», «Русалочки» и других произведений постоянно пересекаются друг с другом.

При этом команда разработчиков, напротив, считала такую идею отличной. Несмотря на сомнения руководства, Kingdom Hearts в итоге добилась успеха, и это, как утверждает Кристиансен, заставило скептиков изменить отношение к концепции кроссовера.

После этого у продюсеров появилась идея создать игру по принципу Super Smash Bros. Кристиансен вспоминает концепцию, в которой знакомые персонажи Disney могли бы выступать в качестве своеобразных фигурок и сражаться друг с другом. Среди потенциальных участников он упоминает героев «Тарзана», «Короля Льва» и «Острова сокровищ».

До полноценной разработки проекта дело так и не дошло. Тем не менее сама идея выглядит вполне логичным продолжением экспериментов Disney с объединением собственных персонажей в одной вселенной. В дальнейшем компания выпустила Disney Infinity, а позднее появились Disney Speedstorm и Disney Dreamlight Valley, хотя ни одна из этих игр напрямую не стала аналогом Super Smash Bros.

Таким образом, Kingdom Hearts могла стать для Disney не только успешным экспериментом с кроссовером, но и своеобразным доказательством того, что её многочисленные франшизы можно успешно объединять в рамках одной игры.