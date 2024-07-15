Новый ролик Kingdom Hearts рассказывает о том, в каком порядке следует играть в серию

Возможно, в Kingdom Hearts всего три номерные части, но за годы существования франшизы на различных платформах вышло несколько не номерных частей, которые оказались крайне важными для всей серии, часто до шокирующей степени. Новичкам в Kingdom Hearts может быть нелегко, но Square Enix выпустила новое видео, которое поможет вам в этом.

В новом ролике Square Enix рассказывает о том, в каком порядке следует проходить игры Kingdom Hearts. После упоминания о том, что начинать с самого последнего релиза (в данном случае Kingdom Hearts 3) вполне нормально (но мы бы не рекомендовали этого делать), видео начинается с рассмотрения порядка выхода саги Dark Seeker.

В частности, в видеоролике рассматривается Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, затем переходит к Re:Chain of Memories, а затем к Kingdom Hearts 2. Оттуда переходит к сборнику эпизодов Kingdom Hearts 358/2 Days (или вы можете просто поиграть в игру, если у вас есть DS), затем Birth by Sleep Final Mix, а затем переходит ко второму сборнику - Kingdom Hearts HD 2.8 Chapter Prologue.

Далее по порядку идут три части: Dream Drop Distance, Kingdom Hearts χ Back Cover, и Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary Passage. И после этого, наконец, Kingdom Hearts 3.

В настоящее время Square Enix также работает над Kingdom Hearts 4, которую мы, предположительно, сможем увидеть на выставке Disney D23 в августе, а ее релиз состоится в 2025 году.