Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 назвал Kingdom Hearts 2 одной из величайших экшен-RPG в истории

Творческий руководитель французской студии Sandfall Interactive Гийом Брош поделился списком своих любимых видеоигр, которые оказали наибольшее влияние на его карьеру. В рамках свежего интервью разработчик признался, что считает культовую Kingdom Hearts 2 от компании Square Enix эталоном жанра, и добавил, что этот необычный кроссовер входит в его личный топ-5 лучших интерактивных проектов за всю жизнь. Постановщика до сих пор восхищает невероятная глубина и динамика боевой системы, реализованной японскими геймдизайнерами более двадцати лет назад.

Я считаю Kingdom Hearts 2 одной из лучших экшен-RPG, когда-либо созданных. Серьезно, в плане игрового процесса она просто исключительна. Там есть невероятная глубина, комплексный эндгейм, комбо, которые можно крутить, формы слияния, которые можно открывать. На самом деле, в этой боевой системе есть что-то такое, что я до сих пор ищу во всех играх с момента выхода Kingdom Hearts 2.

При этом создатель прошлогоднего хита Clair Obscur: Expedition 33 добавил, что последующие игры знаменитой серии не смогли повторить этот успех. По его мнению, вышедшая позже третья нумерованная часть франшизы получилась неплохой, но авторам так и не удалось полностью воссоздать ту исключительную глубину механик, которая выделяла оригинал с PlayStation 2. Он посоветовал абсолютно всем любителям продуманных ролевых систем лично ознакомиться с этой японской классикой.

Kingdom Hearts 3 неплохая, но разработчикам не удалось заново уловить все то, что они сделали на уровне игрового процесса в сиквеле, где все было выполнено на исключительной высоте. Там была такая глубина, что в эндгейм-контенте можно было спокойно провести более 150 часов. Серьезно, если вам нравятся экшен-RPG с крутыми механиками, обязательно поиграйте в эту игру.

Примечательно, что страсть Гийома Броша к японской ролевой школе уже принесла его команде мировое признание. Разработанная его студией пошаговая ролевая игра Expedition 33 завоевала главную награду в номинации Игра года на престижной церемонии The Game Awards 2025, а также получила высокую похвалу от самих восточных критиков.