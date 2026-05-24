Kingdom Hearts может получить нативный порт на Switch 2 - демо облачной версии внезапно исчезло из eShop

Похоже, слухи о полноценном порте Kingdom Hearts на Nintendo Switch 2 могут оказаться не такими уж беспочвенными. В Nintendo eShop неожиданно исчезли демо-версии облачного издания Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix, что сразу вызвало волну обсуждений среди фанатов.

При этом сама облачная версия по-прежнему доступна для покупки в цифровом магазине, однако пробные версии больше не отображаются в американском и японском eShop.

Серия Kingdom Hearts уже давно считается проблемной для Nintendo-платформ: на оригинальном Switch игры вышли только в формате облачного стриминга, который сильно ограничивает удобство игры из-за зависимости от соединения и очередей на серверы.

На фоне этих изменений фанаты предположили, что Square Enix может готовить нативную версию для Switch 2, особенно учитывая более высокую мощность новой консоли. Ранее уже появлялись слухи о полноценном порте, а недавнее удаление демо только усилило эти ожидания.

Впрочем, официальных подтверждений пока нет. Удаление демо может быть просто технической чисткой страницы в eShop, не связанной с будущими релизами. Однако многие игроки считают, что Kingdom Hearts идеально подошла бы для Switch 2 без ограничений облачного стриминга.