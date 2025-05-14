Компания Square Enix официально объявила об отмене разработки мобильной ролевой игры Kingdom Hearts Missing-Link, которая должна была выйти на iOS и Android. Проект был анонсирован ещё в апреле 2022 года и представлял собой игру на основе GPS-технологий, подобную Pokémon GO, но с элементами боевой системы и сюжетом во вселенной Kingdom Hearts.
Изначально релиз Missing-Link планировался на 2024 год. После закрытого тестирования прототипа в январе 2023 года разработка была отложена, а точная дата выхода так и не была объявлена. Теперь же Square Enix полностью закрыла проект, объяснив, что не смогла найти способ предложить игрокам долгосрочный и качественный игровой опыт, соответствующий ожиданиям аудитории.
В официальном сообщении команда разработчиков принесла извинения фанатам, подчеркнув, что решение далось непросто, и выразила благодарность всем участникам закрытых тестов за поддержку.
Несмотря на отмену мобильной игры, серия Kingdom Hearts будет жить дальше — компания заверила, что активно работает над Kingdom Hearts IV, полноценным продолжением основной линейки, и призвала игроков следить за новостями о будущем франшизы.
Что-то в последнее время не складывается мобильный гейминг у них. Даже мою любимую DFFOO и то закрыли. // Алёна Хрватска
О нет! Я же так сильно хотел еще одну мобильную гачу от скворечников, которая закрылась бы через год 😭😭😭
Пусть лучше одиночные игры делают и так полно мобильных гач. Пусть Front Mission воскресят, они в 2021 технологию показывали, где ванзеры ходили и стреляли. Тогда все думали новую игру с этой технологией сделают, а нам дали инди-ремейки старых частей и отменили мобилку по Front Mission у которой графика и анимация лучше чем в "ремейках".