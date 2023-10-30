Square Enix представила новый тизер-трейлер к мобильной игре Kingdom Hearts Missing-Link

Компания Square Enix представила новый тизер-трейлер к грядущей бесплатной мобильной игре Kingdom Hearts Missing-Link. В нем кратко показаны некоторые персонажи, окружение и особенности геймплея.

Релиз игры для iOS и Android намечен на 2024 год, а регистрация на закрытое бета-тестирование будет доступна с сегодняшнего дня до 19 ноября 2023 года. Отметим, что она указана только для Великобритании и Австралии.

Действие Kingdom Hearts Missing-Link происходит после событий Kingdom Hearts Union χ [Cross], но до событий Kingdom Hearts Dark Road. Она была анонсирована одновременно с Kingdom Hearts IV. Сюжет, судя по всему, будет следовать за оригинальным персонажем из игр серии.

Игра будет проходить по аналогии с Pokémon Go, при этом особый функционал позволит игрокам проходить игру в стационарном режиме.

Игроки исследуют карту, связанную с реальным миром, и становятся сильнее, сражаясь и собирая предметы, называемые Pieces. Если носить с собой смартфон, он будет связан с движением внутриигрового игрока, с битвами и предметами, которые можно собирать автоматически.

Кроме того, можно получить доступ в любую точку мира, не двигаясь с места, и наслаждаться игрой как на ходу, так и дома. Кроме того, игроки могут наслаждаться многопользовательскими рейдовыми сражениями до шести игроков и бросать вызов могущественным боссам.