Утечка Kingdom Hearts: Missing Link показала вступительный ролик с футуристическими доспехами

В сети появились предполагаемые кадры из вступительного ролика отменённой мобильной игры Kingdom Hearts: Missing Link, которые могут пролить свет на одну из неизвестных частей проекта и его возможную связь с общей историей серии.

Согласно опубликованным материалам, в начале игры могла присутствовать сцена, где группа персонажей в футуристических скафандрах с Ключ-клинками спускается в тёмные глубины и сражается с Дарксайдом — одним из самых известных Хартлессов франшизы. После победы над противником тьма рассеивается, показывая современный город, который, предположительно, может быть связан с Квадратумом из Kingdom Hearts 4.

Особое внимание фанатов привлекли необычные доспехи героев. Их дизайн заметно отличается от привычной экипировки персонажей серии и больше напоминает научно-фантастическое снаряжение. При этом поклонники предполагают, что такая концепция могла быть развитием идеи брони, которую использовали Аква, Терра и Вентус во время путешествий между мирами.

Kingdom Hearts: Missing Link должна была стать мобильной игрой с геолокацией в духе Pokémon GO, позволяя игрокам исследовать реальные города и сражаться с Хартлессами. Проект также задумывался как важная часть истории серии, раскрывающая события между уже известными играми.

При этом опубликованные материалы остаются неподтверждённой утечкой. Неизвестно, действительно ли показанный ролик принадлежал финальной версии Kingdom Hearts: Missing Link, а после отмены проекта официального подтверждения этих деталей, вероятно, уже не будет.