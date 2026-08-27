Kingdom III: Rising Realms расширит стратегию серии новыми островами, элитными воинами и королём Жадности

Raw Fury и Fury Studios анонсировали Kingdom III: Rising Realms — новую часть стратегической серии с боковой прокруткой и элементами tower defense. Игра выйдет в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

События развернутся в разрушенном мире, где королевствам предстоит буквально начинать восстановление с нуля. Игроки возьмут на себя роль монарха, обладающего короной Творения, и отправятся исследовать процедурно генерируемые острова в поисках ресурсов, древних памятников, мифических существ и могущественных артефактов.

Главной задачей станет восстановление собственного королевства. Для этого придётся привлекать новых подданных и собирать отряд элитных воинов, каждый из которых обладает уникальными возможностями. Перед путешествием игрок сможет выбирать снаряжение и формировать свиту, адаптируя стратегию под предстоящие испытания.

Однако с наступлением ночи королевству снова будет угрожать Жадность — знакомая сериям сила, которая теперь получила нового лидера. Король Жадности способен усилить своих подчинённых и превратить защиту владений в ещё более серьёзное испытание.

Судя по представленному описанию, Kingdom III: Rising Realms сохранит ключевые элементы формулы серии, но сделает акцент на исследовании, процедурно генерируемых мирах и расширенных стратегических возможностях. Игрокам предстоит не просто защищать королевство, но и самостоятельно выбирать, какие острова исследовать и каких воинов взять с собой.

Kingdom III: Rising Realms выйдет в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.