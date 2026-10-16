Состоялся первый показ игрового процесса микростратегии Kingdom 3: Rising Realms

Издательство Raw Fury совместно с разработчиками из компании Fury Studios представило первый демонстрационный ролик геймплея своей грядущей микростратегии Kingdom 3: Rising Realms. В опубликованном видео креативный директор Анжелика подробно рассказала о ключевых особенностях новой части. Геймерам предстоит вновь примерить на себя роль монарха, исследовать тёмные леса и развивать собственное поселение.

Основная концепция игрового процесса сохранит верность традициям серии. Игроки будут нанимать свободных граждан, распределять между ними обязанности с помощью покупки инструментов и возводить оборонительные стены для защиты от ночных набегов монстров. При этом главным и ключевым геймплейным новшеством третьей части станут уникальные элитные персонажи, которые представляют собой совершенно новый тип юнитов для серии. Эти редкие бойцы обладают мощными способностями и предлагают игроку стратегический выбор путей для улучшений, позволяя развивать экономику поселения, усиливать защиту стен или повышать общую атакующую мощь армии.

В качестве яркого примера создатели продемонстрировали Повелительницу лука, способную не только самостоятельно уничтожать врагов, но и существенно усиливать обычных союзных лучников вокруг себя. В остальном проект предложит игрокам развитие уже знакомых по прошлым частям франшизы механик. Монарху вновь предстоит столкнуться с распространяющейся по земле Жадности, которая мешает строительству и выбивает монеты из сумки правителя при контакте. Противостоять этой угрозе, изучать древние монументы и встречать мифологических существ можно будет так же в кооперативном режиме для совместного прохождения.