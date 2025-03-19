Российская студия RootGame приглашает геймеров протестировать свой фэнтезийный roguelike-автобатлер Kingdom Loop

Наши ребята из RootGame ищут смельчаков на плейтест своей игры Kingdom Loop. Если вкратце, это что-то вроде смеси стратегии, roguelike и автобатлера в фэнтезийном сеттинге.
Во время прохождения нужно развивать своё королевство и путешествовать по какой-то закольцованной дороге, самостоятельно выбирая, с кем сражаться. То есть тут работает классическая схема риск-награда: чем опаснее враги, тем круче добыча. Но есть один нюанс — проиграл бой и всё, начинай сначала.
В боях всё происходит в духе автобатлеров — ваше королевство поставляет воинов, а вам надо грамотно ими распорядиться. За победы над врагами дают предметы для усиления армии и артефакты, которые, видимо, могут серьёзно менять геймплей. Ну а в самом конце вас ждёт битва с одним из Древних Королей.
Это повтор Loop Hero да?
По описанию 1 в 1. Можно посмотреть, LH была залипательная, хоть и убивала глаза.
Было бы круто. Особенно учитывая какими негодяями оказались разрубы оригинального Loop Hero и какую пакость сделали для геймеров. Просто если вы не в курсе, то к LH делалось DLC и оно было готово на 80%. Но разрабам очень непонравились события 22.22.22 и они сказали что не будут выпускать его пока всё не закончится. Ну по итогу до сих пор и не выпустили)
чет знакомое.... "ногами бить" можно?
просто вопрос а накой "герою" преемник нужен она и так неплохо справляется
прикольно, хотелось бы увидеть ещё какую-нибудь игрушку похожую на миндастри, а то аналогов нет как говорится (ну кроме факторио конечно же)
После их красивой дичи Siberian Way когда в итоге вроде все делал правильно а мне геймовер показали через несколько часов идут они лесом.