Российская студия RootGame приглашает геймеров протестировать свой фэнтезийный roguelike-автобатлер Kingdom Loop

Наши ребята из RootGame ищут смельчаков на плейтест своей игры Kingdom Loop. Если вкратце, это что-то вроде смеси стратегии, roguelike и автобатлера в фэнтезийном сеттинге.

Во время прохождения нужно развивать своё королевство и путешествовать по какой-то закольцованной дороге, самостоятельно выбирая, с кем сражаться. То есть тут работает классическая схема риск-награда: чем опаснее враги, тем круче добыча. Но есть один нюанс — проиграл бой и всё, начинай сначала.

В боях всё происходит в духе автобатлеров — ваше королевство поставляет воинов, а вам надо грамотно ими распорядиться. За победы над врагами дают предметы для усиления армии и артефакты, которые, видимо, могут серьёзно менять геймплей. Ну а в самом конце вас ждёт битва с одним из Древних Королей.