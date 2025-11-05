Kingdom of Night выходит 2 декабря - демоны, 80-е и битва за Майами

Изометрическая ролевая игра Kingdom of Night, вдохновлённая духом 80-х, выйдет на ПК через Steam уже 2 декабря по цене $19,99, сообщили издатель DANGEN Entertainment и студия Black Seven Studios. Версии для консолей появятся позже, а на старте игра будет поддерживать английский, японский и китайский языки.

Действие разворачивается в вымышленном городке Майами, штат Аризона, который захвачен демоническими силами. Игрокам предстоит взять под контроль подростка по имени Джон, столкнувшегося с кошмаром вселенского масштаба. На улицах его родного города обитают монстры, культисты и демоны, а судьба мира зависит от того, сможет ли он остановить Бафомета — воплощение абсолютного зла.

Kingdom of Night сочетает атмосферу хоррора, приключения и coming-of-age-драмы. Игра предлагает свободное исследование большого города с нелинейными заданиями, где можно самому выбирать, в каком порядке сражаться с демоническими генералами.

Доступны пять классов — варвар, рыцарь, разбойник, некромант и чародей — каждый со своей системой навыков и возможностью глубокой кастомизации. Три ветви умений позволяют комбинировать таланты, создавая уникальный стиль игры.

Игроки смогут собирать снаряжение через квесты, лут и секреты, получая редкие и уникальные предметы с особыми эффектами. Кроме того, в Kingdom of Night предусмотрен кооперативный режим, позволяющий проходить кампанию вдвоём.