Kingdom of Night выйдет на консолях 5 ноября - пиксельная RPG отправит игроков в демонический 1987 год

Издатель DANGEN Entertainment и студия Black Seven Studios объявили дату выхода Kingdom of Night на консолях. Изометрическая экшен-RPG выйдет 5 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Предзаказы версий для Xbox Series и Switch уже открыты, а до релиза на них действует скидка 10%.

На PlayStation 5 также появится специальное издание Midnight Edition. Помимо самой игры, оно включает коллекцию Night of ’97 с 25 эксклюзивными аватарами для PlayStation Network, созданными по мотивам проекта.

Kingdom of Night уже вышла на ПК в Steam 2 декабря 2025 года. Игра сочетает ностальгию по 1980-м с мрачным фэнтези и космическим хоррором. События разворачиваются в небольшом городке Майами в Аризоне в 1987 году, куда сатанинский культ выпускает древнее зло Бафомета.

Главным героем становится старшеклассник Джон, которому предстоит пережить ночь демонического вторжения, спасти друзей и не дать городу окончательно погрузиться в хаос. Игрокам доступны пять классов — варвар, рыцарь, разбойник, некромант и чародей. Каждый из них предлагает собственный стиль боя, а развитие персонажа строится на деревьях навыков, экипировке и поиске более мощного оружия.

Майами можно свободно исследовать, а сражения с генералами демонов разрешается проходить в любом порядке. Помимо улиц города, игрокам предстоит исследовать огромные подземные логова и раскрывать истории местных жителей.

Полностью пройти Kingdom of Night можно в одиночку или вдвоём в локальном кооперативе. Таким образом, спустя почти год после релиза на ПК пиксельная RPG доберётся до консолей и предложит игрокам необычное сочетание подростковой истории, эстетики 80-х и демонического хоррора.

Kingdom of Night выйдет 5 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.