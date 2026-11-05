Kingdom of Night вышла - изометрическая RPG о демонах и спасении города

Издательство DANGEN Entertainment и студия Black Seven Studios выпустили Kingdom of Night на консолях. Это изометрическая action RPG, сочетающая подростковую драму, космический хоррор, исследование открытого мира и сражения с демоническими существами.

События разворачиваются в 1987 году в небольшом городке Майами, штат Аризона. После того как сатанинский культ призывает древнее зло Бафомета, школьник Джон отправляется спасать друзей и противостоять нашествию демонов. Игрокам разрешено свободно исследовать город, выполнять задания и сражаться с демоническими генералами в любом порядке.

На выбор доступны пять классов: варвар, рыцарь, разбойник, некромант и чародей. Развивать персонажа можно с помощью обширных веток навыков, редкой добычи и уникального снаряжения. В глубинах города расположены масштабные демонические логова. Приключение можно пройти в одиночку или вдвоём в локальном кооперативе.

Kingdom of Night вышла 5 ноября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Версия для PC доступна в Steam с декабря 2025 года.