Kingdom Rush 6: Genesis TD вышла в Steam - с классическим режимом и башнями из оригинала

Ironhide Game Studio выпустила Kingdom Rush 6: Genesis TD на ПК в Steam. Это новая часть серии фэнтезийных стратегий в жанре tower defense. Релиз приурочили к пятнадцатилетию франшизы.

Как и прежде, игрокам предстоит расставлять разнообразные башни с особыми умениями и отбиваться от волн противников. Авторы приготовили более 40 разных врагов, пять вражеских рас и шесть колоссальных боёв с боссами.

В честь годовщины для Kingdom Rush 6: Genesis TD подготовили специальный классический режим. В нём можно пройти всю кампанию с классическим набором башен из оригинальной Kingdom Rush, включая их оригинальные пути прокачки.

До 8 октября в Steam действует релизная скидка 10 процентов. На момент публикации новости у игры смешанные отзывы на основании 153 обзоров.