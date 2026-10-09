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Kingdom Two Crowns 11.12.2018
Адвенчура, Стратегия, Инди, Кооператив
8.4 184 оценки

Издательство Raw Fury анонсировало дополнение Pharaoh Lands для Kingdom Two Crowns

Апчхий Апчхий

Издательство Raw Fury и разработчики из студии Aurora Punks представили контентное дополнение под названием Pharaoh Lands для своей популярной двухмерной защиты башен Kingdom Two Crowns. Свежий официальный трейлер знакомит игровое сообщество с совершенно новым сеттингом, полностью вдохновлённым эстетикой и мифологией Древнего Египта. Игрокам предстоит примерить на себя роль нового правителя и отправиться в опасное путешествие по выжженным солнцем землям, чтобы основать процветающее государство на берегах великой реки и защитить свою корону от надвигающейся угрозы.

Игровой процесс расширения развернётся посреди бескрайних песчаных дюн и величественных пирамид в загадочной Долине Царей. Монарху предстоит не только заниматься привычным строительством оборонительных аванпостов и распределением золотых монет среди подданных, но и активно взаимодействовать с пантеоном могущественных древних божеств. По заверению авторов, исследование этих опалённых солнцем территорий позволит игрокам заручиться поддержкой уникальных союзников, а также открыть для себя невиданных ранее ездовых животных и легендарных существ, которые помогут в расширении личных владений.

Главной угрозой для нового египетского царства традиционно станут орды Жадности, которые под покровом ночи нападают на лагеря выживших. С наступлением темноты монстры будут выходить из порталов и пытаться разграбить накопленные ресурсы, а также украсть у правителя символ его власти. Местные постройки, новые типы юнитов и специфическая архитектура Древнего Египта станут важными элементами оборонной стратегии, ведь набеги чудовищ посреди зыбучих песков потребуют от пользователей кардинального пересмотра привычных тактических схем и методов защиты стен.

В этих экстремальных условиях правителю придётся бросить вызов неизведанным силам, чтобы не позволить мистическому хаосу и коварным монстрам уничтожить зарождающуюся цивилизацию. Официальная страница расширения уже появилась на цифровой площадке Steam, где все заинтересованные пользователи могут добавить грядущую новинку в свой личный список желаемого. Разработчики пообещали сохранить в дополнении полноценную поддержку как одиночного прохождения, так и кооперативного режима на двоих игроков на разделённом экране или по сети, а само дополнение планируют выпустить на всех актуальных игровых платформах.

Анонсы 2 Трейлеры 8 Обновления 4
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Melodic Osrik

сама игра убогое инди пиксельное, но превьюшка красивая конечно