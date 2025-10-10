Неделя коронации: Kingdom Two Crowns отмечает десятилетие масштабным обновлением и бесплатными выходными

Студия Fury Studios и издатель Raw Fury запустили ежегодную неделю коронации — событие, посвящённое десятилетию серии Kingdom. Главным украшением празднования стало масштабное обновление «10th Rulerversary», которое уже доступно игрокам и приносит в игру массу нового контента, включая праздничные события, косметику и даже новых врагов.

Обновление предлагает посетить особый остров Challenger, где игрокам предстоит защищать и возводить величественную статую в честь юбилея. Атмосферу праздника дополняют шапочки, торты, свечи и воздушные шары — а также новое испытание в виде грозного врага Greed, готового разрушить всё, что вы построили.

Вместе с обновлением вышел новый трейлер Kingdom Story, посвящённый развитию вселенной и её уникальному стилю, который на протяжении десяти лет делает Kingdom Two Crowns особенной.

Помимо этого, игрокам стал доступен набор косметики Decennial Royal Wardrobe, включающий три эксклюзивных варианта оформления за 2,99 евро.

В честь юбилея серия получила крупные скидки — до 90% — на всех платформах, а также бесплатные выходные в Steam и Xbox, начиная с 9 октября.

Kingdom Two Crowns сочетает стратегию, исследование и выживание. Игроки берут на себя роль монарха, собирают монеты, укрепляют королевство и отражают ночные атаки существ Greed — в одиночку или в кооперативе. Игра доступна на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Android.