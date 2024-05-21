Представлен новый трейлер дополнения Call of Olympus для Kingdom Two Crowns

Raw Fury и Stumpy Squid не закончили работу над Kingdom Two Crowns и вчера представили новый трейлер к DLC под названием Call of Olympus. Оно выйдет в 2024 году на консолях и ПК.

Call of Olympus перенесет вас на совершенно новые острова, где вы найдете еще больше улучшений для своих войск, нового скакуна в виде пегаса и совершенно новый облик всех ваших островов, зданий и подданных. Дополнение обещает переосмыслить простую, но увлекательную идею Kingdom: Two Crowns, отдав вас на милость богов, выполняя задания за мощную награду, чтобы отбиться от постоянно надвигающейся угрозы Жадности.