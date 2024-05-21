ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Two Crowns 11.12.2018
Адвенчура, Стратегия, Инди, Кооператив
8.4 120 оценок

Представлен новый трейлер дополнения Call of Olympus для Kingdom Two Crowns

butcher69
Новости

Raw Fury и Stumpy Squid не закончили работу над Kingdom Two Crowns и вчера представили новый трейлер к DLC под названием Call of Olympus. Оно выйдет в 2024 году на консолях и ПК.

Call of Olympus перенесет вас на совершенно новые острова, где вы найдете еще больше улучшений для своих войск, нового скакуна в виде пегаса и совершенно новый облик всех ваших островов, зданий и подданных. Дополнение обещает переосмыслить простую, но увлекательную идею Kingdom: Two Crowns, отдав вас на милость богов, выполняя задания за мощную награду, чтобы отбиться от постоянно надвигающейся угрозы Жадности.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий