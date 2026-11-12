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Kingdom Two Crowns 11.12.2018
Адвенчура, Стратегия, Инди, Кооператив
8.4 185 оценок

Стала известна дата выхода дополнения Pharaoh Lands для Kingdom Two Crowns

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Разработчики Kingdom Two Crowns представили новый трейлер дополнения Pharaoh Lands, которое перенесёт игроков в мир, вдохновлённый Древним Египтом. Релиз состоится 1 декабря 2026 года.

Вместо привычных зелёных земель правителям предстоит осваивать бескрайние пустыни под палящим солнцем. В новых локациях игроков ждут древние божества, скорпионы, чёрные кошки и загадочные артефакты, связанные с египетской мифологией.

При этом главная задача останется прежней: развивать собственное королевство, укреплять оборону и защищать владения от Жадности (Greed), чьи орды продолжают нападать с наступлением ночи. Новое окружение и необычные находки должны разнообразить привычный игровой процесс.

Свежий трейлер демонстрирует пустынные пейзажи, характерную пиксельную графику Kingdom Two Crowns и некоторые особенности грядущего дополнения.

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