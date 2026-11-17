Энтузиаст под ником Mokomis выпустил проект Open Amalur, представляющий собой нативный порт ролевой игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning от студий Kaiko и THQ Nordic для устройств на базе Android. В отличие от запуска через эмуляторы вроде GameNative, автор прибегнул к статической перекомпиляции: оригинальный исполняемый файл koa.exe архитектуры x86 был транслирован в код на языке C и собран непосредственно под ARM64. Графические вызовы Direct3D 11 в этой версии транслируются в Vulkan, а встроенный модуль D3DReflect позволяет считывать метаданные оригинальных шейдеров без обращения к сторонним компиляторам. Транслятор и среда выполнения опубликованы на GitHub с открытым исходным кодом под лицензией MIT.

Начиная с версии v0.1.6 готовый движок поставляется внутри установочного APK, поэтому приложение работает полностью автономно без подключения к сети или клиенту Steam. Пользователю требуется лишь указать папку с лицензионной компьютерной версией игры сборки 10619381, после чего программа проверяет ресурсы и применяет патч. Порт также распознает дополнение Fatesworn при наличии архива dlc_mit_0.pak. В недавних тестовых сборках разработчик переработал схему хранения файлов: вместо дублирования всех 40-45 ГБ данных игра теперь запускается напрямую из внутренней памяти или с карты SD, занимая около 1.5 ГБ под модифицированный архив и сохранения.

Отдельной переработке подвергся интерфейс, получивший название Veil. По словам автора, визуально меню вдохновлены популярным модом Edge UI для Skyrim, но созданы с нуля без заимствования чужих файлов и кода. Интерфейс получил шрифт Jost, анимированный фон с водопадом Allestar Glade на экранах персонажа, компактные списки инвентаря и карты с поддержкой масштабирования жестами. Кроме того, в игру добавлена система трансмогрификации, позволяющая менять внешний вид брони и схожего по классу оружия с сохранением характеристик, а также раздельные настройки громкости дневного и ночного природного эмбиента.

Для мобильной аудитории предусмотрено сенсорное управление с редактором расположения и размера кнопок, нажимаемой панелью способностей от 1 до 0 и колесом расходников. Вместе с тем поддерживаются внешние геймпады с вибрацией. В разделе графики появились настройки аппаратного масштабирования разрешения экрана вплоть до нативного соотношения сторон, выбор разрешения карт теней от 512 до 2048 пикселей, дальности прорисовки теней и растительности до 150%, а также параметры фонового затенения и глубины резкости.

Серия недавних обновлений вплоть до сборки v0.1.23 была сосредоточена на устранении критических ошибок и адаптации под разные устройства. После жалоб владельцев портативной консоли AYN Thor на вылет в финале вступительной сцены автор провел аудит сетевых вызовов и реализовал локальные заглушки для запросов к Steam Big Picture, списку лидеров, оверлею друзей и экранной клавиатуре контроллера. В последних версиях также исправили перекрытие карточек предметов в меню, научили игру ставить звук на паузу при сворачивании, добавили прямой запуск главного меню, систему отправки логов сбоя и корректный вызов системной клавиатуры Android при вводе имени героя.

На данный момент проект протестирован преимущественно на планшете OPPO Pad Mini, где подтверждены импорт файлов, сохранность прогресса на примере 78 резервных записей и стабильная работа меню, хотя полное прохождение сюжетной кампании и дополнения пока не завершено. В дальнейших планах Mokomis значится выпуск сборок Open Amalur для Windows и macOS, а наработки по многопоточности, трансляции графики и интерфейсу в перспективе могут быть перенесены на Linux и iOS.