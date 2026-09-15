Авторы Kingmakers показали эпичные перестрелки в средневековье, но всех взбудоражила героиня с большой грудью

Во время трансляции tinyBuild Connect 2026 разработчики Kingmakers после долгого молчания наконец-то показали геймплей игры. Как и ожидалось, нас ждет весьма необычное объединение эпох и игровых механик, но в сети сейчас активно обсуждают совершенно другое. Внимание геймеров приковала очаровательная героиня на одном из кадров, которая выделяется внушительным размером груди. Конечно, нашлись и те, кто уже грозится отменить игру за подобную сексуализацию...

Сам ролик длительностью более 12 минут стал первым крупным показом экшена за долгое время. Авторы продемонстрировали масштабную смесь средневековых осад и современного вооружения, отметив, что выжимают максимум возможностей из движка Unreal Engine 4 для симуляции сотен бойцов на экране. Одновременно с публикацией видео в Steam открылась запись на закрытое бета-тестирование для всех желающих.

Однако главным инфоповодом презентации неожиданно стал сюжетный фрагмент. На кадре из вступительной кат-сцены солдат с рацией едет в повозке рядом с привлекательной девушкой в платье с глубоким декольте. Изображение мгновенно разлетелось по социальным сетям: многие комментаторы с иронией отметили, что авторы «прекрасно понимали, что делают», а игроки начали массово публиковать мемы о готовности «защищать этот замок ценой жизни». Официальный аккаунт игры также поддержал волну шуток, опубликовав кадр с восклицанием «Традиции! Традиции!» в ответ на пост с коментарием "Традиции превыше woke-культуры".

Параллельно восторженным отзывам и всплеску добавлений в вишлисты в сети также набирает обороты возмущение со стороны сетевых активистов, обвиняющих проект в потакании «мужским фантазиям». Впрочем, пока критики и прямых угроз бойкота в адрес игры звучит заметно меньше, чем в адрес релизов от крупных издателей. Похоже, проект пока просто не набрал достаточного медийного веса, чтобы стать центральной мишенью для борцов за невидимую социальную справедливость. Тем не менее, если разработчики продолжат так же открыто демонстрировать привлекательных героинь без оглядки на западные тренды, масштабная волна претензий может настигнуть проект прямо накануне релиза.

Точную дату выхода Kingmakers разработчики так и не назвали.