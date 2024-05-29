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Kingmakers 2024 г.
Экшен, Стратегия, Шутер, От третьего лица, Песочница, Средневековье
6.8 22 оценки

Kingmakers будет иметь "много концовок" после того, как игроки, путешествующие во времени, изменят историю

butcher69
Новости

В начале этого года игроки увидели один из самых запоминающихся трейлеров — Kingmakers. Первоначально он напоминал обычную средневековую стратегическую игру, но через 23 секунды всё изменилось: огромный пикап появился из ниоткуда и сбил солдат в доспехах, перевернув всё представление об игре. Этот неожиданный поворот добавил современный элемент в средневековый антураж, что стало полной неожиданностью для зрителей.

Недавно инди-разработчик Redemption Road Games выпустил еще один трейлер, где появились перестрелки на мотоциклах и гранатометы, что больше напоминает GTA, чем средневековую войну. В интервью с Game Informer создатели игры, братья Ян и Пол Фиш, рассказали, что Kingmakers будет иметь несколько концовок, а игроки возьмут на себя роль ученого, который изменяет историю.

Ян Фиш отметил, что для них было важно передать аутентичную атмосферу средневековья, а не просто создать "общий" антураж. Разработчики стремились к исторической точности, включая важные события того времени. Игроки окажутся в XV веке, сражаясь против Генриха Болингброка (Генриха IV) и его сына, Генриха V. Пол Фиш подчеркнул, что его брат Ян увлекается историей, что отражается в игре.

Несмотря на хаотичность трейлеров, разработчики стараются придерживаться исторических фактов до момента вмешательства игроков. Пол говорит, что идея состоит в том, что игроки меняют историю, что приводит к различным концовкам.

Оба трейлера фокусируются на диких экшен-сценах, что сделано намеренно для привлечения внимания. Однако у игры будет сложное повествование с несколькими исходами. Пол подтвердил наличие множества концовок, а Ян отметил, что детали сюжета раскроются со временем. Они считают, что в трейлере не нужно перечислять множество деталей и персонажей.

Kingmakers выйдет в раннем доступе в Steam в конце этого года. Игрокам предстоит погрузиться в насыщенный и непредсказуемый мир, где средневековая история пересекается с современными элементами и множеством возможных исходов.

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