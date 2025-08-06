Kingmakers - глубже, чем кажется: авторы рассказали про стратегию, развитие юнитов и моральные решения

На первый взгляд Kingmakers может показаться очередным безумным экшеном, где современное оружие встречается с рыцарями и копейщиками. Но на деле за абсурдной завязкой скрывается куда более глубокая игра — с элементами стратегии, развитием юнитов и даже системой морали. Недавно разработчики поделились новыми подробностями в официальном блоге — и игра начинает выглядеть всё интереснее.

В Kingmakers, который выйдет в раннем доступе этой осенью на ПК, игрокам предстоит командовать армией, состоящей из шести типов бойцов: мечников, копейщиков, рыцарей, лучников, берсерков и тяжёлых рыцарей. Каждый из них прокачивается через полноценное древо умений, завязанное на сборе священных реликвий. Помимо пехоты, в арсенале будут и осадные машины: требюкеты, баллисты и башни для стрелков.

Разработчики не скрывают вдохновения серией Total War, но при этом в игре будут заметны черты Mount & Blade — юниты действуют автономно, и без грамотного командования победа недостижима. Просто бегать с пулемётом и расстреливать толпу не выйдет — враги тоже не промах. Обычные солдаты действительно погибают быстро от современного оружия, но командиры противника могут выдержать даже шквальный огонь. Более того, слабое оружие, вроде пистолета, требует точной стрельбы по уязвимым зонам.

Особый интерес вызывает моральная система. Игрокам дадут возможность брать врагов в плен, требовать выкуп, пытать или казнить. На поле боя будут находиться и мирные жители, что добавит сложных моральных выборов: действовать прагматично или человечно — решать вам.

Kingmakers обещает стать не просто оригинальной смесью жанров, но и проектом, где каждое действие игрока имеет последствия. Релиз в раннем доступе уже не за горами.