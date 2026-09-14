Kingmakers получила трейлер с подробным обзором игрового процесса

Издатель tinyBuild и разработчик Redemption Road Games представили 12-минутный ролик с подробным обзором игрового процесса Kingmakers — средневекового экшена (шутера от третьего лица) с элементами стратегии.

Отправьтесь в прошлое, в раздираемую войнами средневековую эпоху, вооружившись обширным арсеналом современного оружия; измените ход истории и спасите будущее в этой масштабной «песочнице», сочетающей экшен и стратегию. Стройте своё королевство, берите в руки оружие и ведите в бой тысячи солдат, участвуя в грандиозных сражениях, симулируемых в реальном времени — в одиночку или в кооперативном режиме.

Kingmakers выйдет в раннем доступе на ПК в Steam и Epic Games Store. Дата выхода пока не объявлена.