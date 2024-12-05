Средневековая песочница в жанре экшен-стратегии Kingmakers выйдет на ПК в раннем доступе Steam в первом квартале 2025 г

Издатель инди-игр tinyBuild и разработчик инди-игр Redemption Road Games объявили, что их средневековая экшен-стратегия Kingmakers выйдет на ПК в раннем доступе Steam в первом квартале 2025 года.

Игра представляет собой эпическое сочетание шутера от третьего лица, градостроительства и стратегии в реальном времени, действие которой происходит в средневековом мире. Kingmakers уже собрала более миллиона списков желаний в Steam.

Разработчики Kingmakers описывают игру следующим образом:

Перенеситесь назад во времени в эпоху войн в средневековье и овладейте впечатляющим набором современного оружия. Измените ход истории и спасите будущее в этой наполненной действием стратегической песочнице. Постройте своё королевство, возьмите в руки оружие и возглавьте тысячи солдат в масштабных симуляциях сражений в реальном времени — как в одиночку, так и в кооперативном режиме.