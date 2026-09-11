tinyBuild Connect 2026 состоится 14 сентября - издатель покажет новые игры и возвращение Kingmakers

Издатель tinyBuild проведёт презентацию tinyBuild Connect 2026 14 сентября в 18:00 по московскому времени. В рамках мероприятия компания представит новые игры, трейлеры, демоверсии и обновления уже анонсированных проектов.

Одним из главных событий станет возвращение Kingmakers. Разработчики подготовили 10-минутный подробный обзор игрового процесса, который должен раскрыть новые подробности проекта.

Также tinyBuild покажет свежие кадры The Lift и Keeper 2, анонсирует обновления для Hozy, Of Ash and Steel и SAND: Raiders of Sophie. Кроме того, издатель обещает другие материалы, о которых пока ничего не известно.

Трансляция tinyBuild Connect 2026 начнётся 14 сентября в 18:00 по московскому времени. Посмотреть презентацию можно будет на YouTube, Twitch и Bilibili. Судя по заявленной программе, основное внимание tinyBuild уделит уже знакомым аудитории проектам, однако обещанные новые анонсы могут стать главным сюрпризом шоу.