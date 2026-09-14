В Steam открылась запись на масштабный плейтест экшена Kingmakers

Студия Redemption Road Games и издательство tinyBuild объявили о начале приема заявок на закрытое сетевое тестирование гибридного экшена Kingmakers. На официальной странице проекта в сервисе Steam появилась специальная кнопка запроса доступа, с помощью которой любой желающий может зарегистрироваться на участие перед стартом серверов.

По словам разработчиков, в ближайшее время планируется отправка крупной волны приглашений для масштабной проверки ключевых игровых систем. До этого момента проект демонстрировали публике лишь на фестивале BiliBili World 2026 в формате локальной демоверсии, поэтому предстоящий сетевой тест станет первым серьезным испытанием игры за пределами офиса студии.

В рамках плейтеста участникам предстоит испытать главные технологические особенности новинки, включая работу многопоточного искусственного интеллекта, управляющего тысячами солдат на поле боя одновременно. Тестирование затронет механику плавного переключения между стратегическим видом сверху и стрельбой от третьего лица, реалистичную физику разрушений при обстреле средневековых крепостей, а также баланс современного огнестрельного оружия против металлических латных доспехов.

Отдельное внимание в ходе испытаний уделят онлайновой составляющей, рассчитанной на совместное прохождение в отряде до 4 человек. Игрокам предстоит проверить стабильность сетевой синхронизации при одновременном строительстве полевых укреплений, командовании отрядами лучников и мечников, а также при совместном использовании тяжелого вооружения и наземной техники в виде мотоциклов и кабриолетов.

Очередной анонс плейтеста в очередной раз подчеркивает затянувшийся производственный цикл проекта. Игру изначально обещали отправить в ранний доступ еще в 2024 году, затем дату последовательно переносили на 1 квартал 2025 года, 2 квартал и 8 октября 2025 года. На текущий момент статус страницы в Steam по-прежнему указывает расплывчатую формулировку Скоро выйдет, а масштабный сбор отзывов игроков послужит основой для дальнейшей полировки баланса и сетевого кода перед объявлением окончательных сроков релиза.