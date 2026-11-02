King's Bounty 2 возвращается в российский Steam со скидкой 87%

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Пошаговая ролевая игра King’s Bounty 2 вновь стала доступна в российском Steam. Ранее проект нельзя было приобрести из-за решения прежнего издателя, однако теперь права на его распространение перешли к Fulqrum Publishing.
Вместе с возвращением в регион игре дали скидку 87%, поэтому цена снижена с 1300 рублей до 169.
Жалко, что игру не закончили. Обещали новый контент, но в итоге игра ничего не получила, кроме парочки странных патчей. А ведь игра очень крутая получилась. На голову выше всех старых частей. Я уж надеялся с выходом King's Bounty 2 началось полноценное возрождение серии, а НЕТ, нифига не началось. Что-то пошло не так... правда жалко. Точка.
Скидка конечно хорошая но и игра так то не закончена
Всё ещё дорого за сие поделие.
Вот им бы доделать и заремастерить, было бы годно. А так, очень унылое поделие. Старые части куда приятнее играются.
Видимо будут патчи.