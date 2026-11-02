King's Bounty 2 возвращается в российский Steam со скидкой 87%

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Пошаговая ролевая игра King’s Bounty 2 вновь стала доступна в российском Steam. Ранее проект нельзя было приобрести из-за решения прежнего издателя, однако теперь права на его распространение перешли к Fulqrum Publishing.

Вместе с возвращением в регион игре дали скидку 87%, поэтому цена снижена с 1300 рублей до 169.