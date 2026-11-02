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King's Bounty 2 24.08.2021
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
7.2 509 оценок

King's Bounty 2 возвращается в российский Steam со скидкой 87%

Serious Ash Serious Ash

Акция действует до 8 ноября

Пошаговая ролевая игра King’s Bounty 2 вновь стала доступна в российском Steam. Ранее проект нельзя было приобрести из-за решения прежнего издателя, однако теперь права на его распространение перешли к Fulqrum Publishing.

Вместе с возвращением в регион игре дали скидку 87%, поэтому цена снижена с 1300 рублей до 169.

ПК 8 Раздачи и скидки 1
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Комментарии:  16
Ваш комментарий
Janekste

Жалко, что игру не закончили. Обещали новый контент, но в итоге игра ничего не получила, кроме парочки странных патчей. А ведь игра очень крутая получилась. На голову выше всех старых частей. Я уж надеялся с выходом King's Bounty 2 началось полноценное возрождение серии, а НЕТ, нифига не началось. Что-то пошло не так... правда жалко. Точка.

10
Mad_cloud

Скидка конечно хорошая но и игра так то не закончена

5
Иваныч из Тулы

Всё ещё дорого за сие поделие.

4
KorumJI

Вот им бы доделать и заремастерить, было бы годно. А так, очень унылое поделие. Старые части куда приятнее играются.

3
bysaturn

Видимо будут патчи.

1
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