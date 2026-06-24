Для тактической ролевой игры King's Bounty: The Legend вышло крупное обновление с поддержкой мастерской Steam

Компания Fulqrum Publishing перевела масштабное обновление для тактической ролевой игры King's Bounty: The Legend в основную ветку Steam. Апдейт улучшает совместимость с современными операционными системами и добавляет ряд новых функций.

Обновление, которое ранее тестировалось в бета-ветке, теперь доступно всем владельцам игры. Разработчики адаптировали интерфейс под современные разрешения экранов и соотношения сторон, а также повысили стабильность работы приложения на актуальных операционных системах. Для пользователей, предпочитающих играть в оригинальную версию без технических изменений, авторы сохранили классическую сборку в специальной ветке под названием legacy, переключиться на которую можно в свойствах игры в Steam. Стоит отметить, что в классической версии заблокировано получение достижений.

Одним из главных нововведений стала полноценная интеграция системы достижений Steam. Большинство из них разблокируются ретроспективно при загрузке старых сохранений, однако этот процесс можно настроить через конфигурационный файл в корневой папке игры. Кроме того, проект получил коллекционные карточки Steam. Также разработчики добавили полноценную поддержку сервиса Steam Workshop, что позволит создателям модификаций делиться своими работами напрямую через встроенный инструментарий платформы.

Одновременно с патчем в магазине Steam состоялся релиз бесплатных цифровых материалов. Игрокам стали доступны цифровой артбук The Art of King's Bounty, содержащий концепт-арты и наброски ко всей серии, а также музыкальный сборник The Music of King's Bounty с саундтреками из разных частей франшизы.

В честь выхода обновления издатель запустил несколько активностей. Первые 20 игроков, которые заработают сложное достижение Титаномахия, победив боссов Гию, Кракена и Королеву Пауков в рамках честного прохождения без использования старых сохранений, получат в подарок любую игру из каталога Fulqrum Publishing на выбор. Также в сообществе Steam проходит конкурс историй, связанных с серией, который продлится до 1 июля 2026 года, где случайным образом и по выбору организаторов будут определены еще 10 победителей.

Представители компании подчеркнули, что поддержка франшизы на этом не заканчивается. В настоящее время аналогичные улучшения готовятся для следующей части серии под названием King's Bounty: Armored Princess. В ее бета-ветке уже доступны интерфейсные изменения и уникальные достижения, полноценный релиз которых ожидается позже.