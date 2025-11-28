Fulqrum Publishing начинает массовое внедрение своего лаунчера в старые игры

Издательство Fulqrum Publishing официально объявило о продолжении инициативы по внедрению фирменного загрузчика в каталог своих существующих проектов, и следующей на очереди стала культовая стратегия King’s Bounty. Обновление, включающее в себя дополнительное программное обеспечение, должно стать доступным для пользователей уже в этот понедельник.

Разработчики поспешили заверить аудиторию, что нововведение не должно вызывать беспокойства. По их словам, новый инструмент работает в связке с учетной записью Steam и не требует регистрации дополнительных аккаунтов или сбора персональных данных. Для тех пользователей, которые категорически против использования еще одного лаунчера, в настройках предусмотрена специальная опция, позволяющая отключить его одним нажатием. В качестве преимуществ использования новой системы издатель называет доступ к эксклюзивным скидкам на игры из своей библиотеки, а также бесплатные цифровые бонусы, такие как обои для рабочего стола и музыкальные треки, список которых обещают пополнять.

В комментариях к анонсу представители компании пояснили техническую сторону вопроса. Они отметили, что планируют в будущем распространить эту систему на все игры издательства, поэтому начинают с более старых проектов. Это позволяет команде постепенно тестировать устойчивость серверов к нагрузкам и отлаживать другие технические моменты перед интеграцией софта в более свежие релизы.

Несмотря на разъяснения, реакция сообщества в Steam оказалась преимущественно негативной. Игроки выражают недовольство необходимостью скачивать лишнее программное обеспечение для игры многолетней давности, называя это решение регрессом и навязыванием рекламы. Многие пользователи отметили, что даже при возможности отключения лаунчера сам факт его наличия в дистрибутиве вызывает раздражение, а некоторые фанаты заявили о готовности игнорировать издателя в будущем.