"King's Bounty. Принцесса в доспехах" получила масштабное обновление с достижениями и поддержкой Steam Deck

Издатель Fulqrum Publishing выпустил масштабный патч для пошаговой тактической стратегии "King's Bounty. Принцесса в доспехах", созданной студией Katauri Interactive в 2009 году. Обновление уже доступно в основной ветке сервиса Steam и принесло множество улучшений качества жизни, а также полноценную адаптацию под современные операционные системы и портативную консоль Steam Deck.

В проект добавили 74 новых достижения Steam, среди которых присутствуют такие награды как "Искусство войны", Lux Perpetua, "Испытание состраданием" и "Драконорождённый". Как отметили представители издателя, Принцесса в доспехах это не новая игра и добавление достижений потребовало применения улично-технической магии. Добавленная система анализирует файлы сохранений для проверки условий, поэтому при загрузке старых сейвов некоторые ачивки могут открыться мгновенно. Во избежание подобных конфузов игрокам рекомендуют начать новую кампанию с самого начала, а для любителей классического игрового процесса предусмотрена возможность переключиться на ветку Legacy в настройках Steam, где получение достижений отключено.

Вместе с обновлением игра получила полноценную интеграцию с сервисом Steam Workshop. Игрокам больше не требуется прибегать к сложным ручным манипуляциям с файлами для установки пользовательских модификаций. Авторы опубликовали руководство для моддеров, однако отдельно подчеркнули жесткую политику модерации платформы, в рамках которой любые модификации с контентом категории 18+ или нарушением законодательства будут незамедлительно удаляться.

Разработчики также раскрыли планы по дальнейшему развитию серии King's Bounty. Сразу после релиза текущего патча команда приступила к работе над аналогичным обновлением для самостоятельного дополнения "King's Bounty. Перекрёстки миров". Расширенная версия проекта в скором времени получит идентичные улучшения качества жизни и собственный уникальный набор достижений.

Выход обновления вызвал неоднозначную реакцию в сообществе. Часть пользователей столкнулась с техническими проблемами после установки патча, выказывая недовольство из-за мгновенных вылетов игры на современных ПК с Windows 11 и отсутствия режима окна без рамок. Кроме того, среди геймеров возникли споры относительно целесообразности доработки оригинальной "King's Bounty. Принцесса в доспехах", учитывая существование дополнения "King's Bounty. Перекрёстки миров", которое включает в себя весь контент оригинала в расширенном виде.

Релиз обновления приурочен к старту распродажи Isometric Steam Sale. До 19 августа 2026 года на "King's Bounty. Принцесса в доспехах" действует скидка 85%, снижающая стоимость игры с 385 до 57 рублей, а аналогичные скидки распространяются на весь каталог проектов франшизы.