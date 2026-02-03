Классическая King's Bounty The Legend получила неожиданное техническое обновление спустя 18 лет после релиза

Авторы культовой стратегии King's Bounty The Legend внезапно вышли на связь с сообществом и представили план по модернизации игры. Спустя почти два десятилетия после выхода оригинала создатели решили выпустить специальный патч, призванный адаптировать проект под технические реалии 2026 года. Представители студии отметили, что в последние месяцы часто слышали просьбы фанатов об обновлении, поэтому решили сделать первые шаги в этом направлении через систему бета-тестирования в Steam.
В свежей версии, которая уже доступна для загрузки, разработчики сосредоточились на корректном отображении картинки на современных дисплеях. Ключевым нововведением стало удаление черных боковых полос при игре в разрешениях формата 16:9, благодаря чему стандарты вроде 1920x1080 теперь поддерживаются официально и в полном объеме. Вместе с этим была улучшена читаемость интерфейса за счет увеличения размеров шрифтов и элементов меню, что особенно актуально для владельцев больших мониторов. Также авторы удвоили максимальную дистанцию отдаления камеры, позволив игрокам видеть большую часть поля боя и лучше оценивать тактическую обстановку.
Команда разработки честно предупредила, что King's Bounty The Legend является возрастной игрой, что накладывает серьезные технические ограничения. В комментариях к объявлению один из представителей студии пояснил, что полноценное улучшение графики невозможно без переработки всего проекта с нуля, а исправление некоторых старых багов, вроде застревания врагов в текстурах, сопряжено с высокими рисками для стабильности кода. Тем не менее авторы намерены сделать все возможное в рамках существующих лимитов и продолжат исследовать возможности движка.
Доступ к обновлению можно получить уже сейчас, выбрав ветку update_beta в свойствах игры в библиотеке Steam. Дальнейшие планы студии напрямую зависят от реакции сообщества и результатов тестирования на различных конфигурациях ПК. Если эксперимент окажется удачным, разработчики планируют заняться вопросами совместимости со Steam Deck и, возможно, добавят в игру официальную поддержку достижений, о чем давно просили фанаты.
Т.е. они официально добавили в игру комплект модов который за последние 15 лет стал практически обязательным. Про сломанные тригеры на современных системах что-то ни слова.
Интересно.
Одна из лучших русских игр всех времен
Одна из немногих игр где интересно читать простыни текста)
Зачем в новости ссылка на мод, что не прикрытая реклама?
хорошая игра
Жаль вторую часть не оценили. Игра то годная. Эх...
Прошёл легенду на рыцаре на стимдеке, полёт нормальный, но надо добавлять мод на шрифты, иначе очень мелко. Сейчас прохожу принцессу в доспехах. Одна из лучших отечественных серий игр, саундтрек тоже бомба!
Офигеть, очень крутая игра и принцесса в доспехах мне тоже понравилась очень. Вот бы ремейк или новая часть в том же стиле.