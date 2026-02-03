Классическая King's Bounty The Legend получила неожиданное техническое обновление спустя 18 лет после релиза

Авторы культовой стратегии King's Bounty The Legend внезапно вышли на связь с сообществом и представили план по модернизации игры. Спустя почти два десятилетия после выхода оригинала создатели решили выпустить специальный патч, призванный адаптировать проект под технические реалии 2026 года. Представители студии отметили, что в последние месяцы часто слышали просьбы фанатов об обновлении, поэтому решили сделать первые шаги в этом направлении через систему бета-тестирования в Steam.

В свежей версии, которая уже доступна для загрузки, разработчики сосредоточились на корректном отображении картинки на современных дисплеях. Ключевым нововведением стало удаление черных боковых полос при игре в разрешениях формата 16:9, благодаря чему стандарты вроде 1920x1080 теперь поддерживаются официально и в полном объеме. Вместе с этим была улучшена читаемость интерфейса за счет увеличения размеров шрифтов и элементов меню, что особенно актуально для владельцев больших мониторов. Также авторы удвоили максимальную дистанцию отдаления камеры, позволив игрокам видеть большую часть поля боя и лучше оценивать тактическую обстановку.

Команда разработки честно предупредила, что King's Bounty The Legend является возрастной игрой, что накладывает серьезные технические ограничения. В комментариях к объявлению один из представителей студии пояснил, что полноценное улучшение графики невозможно без переработки всего проекта с нуля, а исправление некоторых старых багов, вроде застревания врагов в текстурах, сопряжено с высокими рисками для стабильности кода. Тем не менее авторы намерены сделать все возможное в рамках существующих лимитов и продолжат исследовать возможности движка.

Доступ к обновлению можно получить уже сейчас, выбрав ветку update_beta в свойствах игры в библиотеке Steam. Дальнейшие планы студии напрямую зависят от реакции сообщества и результатов тестирования на различных конфигурациях ПК. Если эксперимент окажется удачным, разработчики планируют заняться вопросами совместимости со Steam Deck и, возможно, добавят в игру официальную поддержку достижений, о чем давно просили фанаты.