Разработчики King's Bounty: The Legend выпустили финальное бета-обновление перед полноценным релизом патча

Издательство Fulqrum Publishing выпустило последнее обновление для бета-версии тактической ролевой игры King's Bounty: The Legend. Данный апдейт подготавливает проект к переносу всех нововведений в основную ветку игры на платформе Steam.

Свежий патч для тестовой ветки оказался небольшим. Разработчики добавили в King's Bounty: The Legend 1 дополнительное достижение и исправили интерфейс отображения свитков. Это обновление завершает этап предварительного тестирования, так как авторы практически готовы к полноценному выпуску всех изменений для широкой аудитории.

Точная дата выхода обновления в основную ветку пока не сообщается, однако создатели уверяют, что до релиза осталось совсем немного времени. К моменту выпуска патча для игроков подготовят дополнительные бонусы. После официального обновления у пользователей останется возможность запустить оригинальную версию игры через специальную дополнительную ветку в Steam, подробную инструкцию по активации которой опубликуют позже.

В будущем разработчики планируют выпустить аналогичные QoL-улучшения, направленные на повышение удобства игрового процесса, а также уникальный набор достижений для другой части серии под названием King's Bounty: Принцесса в доспехах. Представители компании также намекнули на возможность дальнейшей поддержки классических проектов из своего каталога в будущем.