Разработчики King's Bounty: The Legend выпустили финальный хотфикс и обсуждают будущее игры

Создатели ролевой игры King's Bounty: The Legend опубликовали свежее обращение к сообществу. В тексте авторы поделились 2 новостями и анонсировали выход финального хотфикса для бета-версии проекта. Главной темой обсуждения стал вопрос о переносе всех внесенных изменений в основную ветку игры. Разработчики хотят узнать мнение геймеров о том, стоит ли делать обновленную версию стандартной или лучше оставить классический вариант. Судя по реакциям, подавляющее большинство пользователей выступает за то, чтобы обновление стало доступно всем по умолчанию, а старую версию можно было выбрать в настройках.

В свежем патче разработчики уделили внимание полировке интерфейса и исправлению ошибок. Была улучшена работа системы достижений. В частности, достижение Ванпанчмен теперь корректно учитывает все бафы, дебаффы и модификаторы урона. Также повысилась точность срабатывания для 10 наград, таких как Книжный червь, Маг, который выжил, Почти что бог, Пастырь, Командир, Бич Божий, Бог войны, Бакалавр, Магистр и Мистер Доктор. Улучшено определение факта посещения локации Ультракс. Кроме того, в папке с игрой появился новый конфигурационный файл, позволяющий настроить сканирование сохранений на предмет невыданных достижений при запуске. Для активации этой функции нужно задать значение 1 параметру setf ~bg_scan, а значение 0 отключит ее.

Многочисленные исправления коснулись графики и пользовательского интерфейса. Для мониторов с соотношением сторон 16:9 починили полосу загрузки, отображение длинных имен врагов в бою и иконок монет при высоких ценах. На ультрашироких экранах устранены проблемы с обрезанием счетчика юнитов в гарнизоне и отображением кнопки взаимодействия со Шкатулкой Ярости. Окно повышения уровня Духов Ярости было увеличено. Для разрешения 1366х768 был исправлен зазор между интерфейсом и краем экрана в главном меню. Для разрешения 1920х1200 доработано поле описания класса мага, чтобы весь текст помещался без ошибок.

Окно поражения переработали для большего удобства, а экраны победы и начала новой игры улучшили для ультрашироких мониторов. Также исправлено отображение больших сумм золота, ярости и маны на экранах сохранения и загрузки, увеличен шрифт в подсказке о текущем дне, а на экране рекордов вернули старый фэнтезийный шрифт. Наконец, исправлена надпись Снаряжение в магазинах, не являющихся городом или замком.