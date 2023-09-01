В GOG началась бесплатная раздача ролевой стратегии King's Bounty: The Legend ©

В цифровом магазине GOG продолжается осенняя раздача и в этот раз нам предлагают забрать еще одну игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно будет абсолютно бесплатно добавить замечательную ролевую пошаговую стратегию King's Bounty: The Legend от российских разработчиков.

Вы можете найти игру по этому адресу. Или нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

Станьте героем в фантастическом мире бесстрашных рыцарей, злых магов, мудрых королей и прекрасных принцесс. Исследуйте земли, командуйте армиями и выполняйте задания своего короля, чтобы получить великие награды... Или потерпеть сокрушительное поражение. Игровой процесс разделен на две основные части: режим приключений и режим тактики. В режиме приключений вы управляете своим героем в режиме реального времени, ищете различные сокровища, сражаетесь с монстрами и выполняете задания местных управляющих.