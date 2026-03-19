В игру Kings Bounty: The Legend добавили систему достижений

Разработчики из Fulqrum Publishing сообщили о важном обновлении для классической ролевой игры Kings Bounty: The Legend, также известной под названием Легенда о Рыцаре. Авторы официально добавили в проект систему достижений. В данный момент нововведение доступно только в тестовой ветке игры, поскольку создателям необходимо проверить функцию перед финальным релизом.

Геймерам предложат испытания разного уровня сложности. Среди простых задач упоминается накопление огромного количества золота. Другие достижения потребуют принятия определенных сюжетных решений, например, выбора жены для главного героя или определения стороны в истории призрака Гострима. Для ветеранов проекта предусмотрены хардкорные вызовы. Игрокам предложат пройти кампанию за 30 внутриигровых дней или нанести 1000 единиц урона за 1 удар при помощи собранных артефактов и положительных эффектов.

Представители студии также отметили, что аналогичные улучшения переносятся в дополнение Принцесса в доспехах, для которого в скором времени тоже планируется выпуск достижений. Вместе с этим разработчики напомнили о старте весенней распродажи в Steam. Вся серия продается со скидками до 26 марта 2026 года. В частности, базовую игру сейчас можно приобрести со скидкой 85 процентов за 42 рубля вместо 280 рублей.