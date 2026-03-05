Вышел второй патч для бета версии King's Bounty: The Legend

Разработчики выпустили обновление 2 для бета версии игры King's Bounty: The Legend. В патче авторы исправили графические элементы и адаптировали интерфейс под различные разрешения экранов.

Создатели улучшили фоновое изображение главного меню для корректного отображения на мониторах с широким экраном. На экране поражения кнопки Загрузить и Далее теперь всегда доступны для нажатия. Для разрешений 1280x1024, 1680x1050, 1920x1080, 2560x1080, 3440x1440 и 3840x1600 добавлена возможность выбора сохранения с помощью мыши. На остальных разрешениях выбор работает через стрелки на клавиатуре с подтверждением клавишей Enter.

Экран победы также получил исправления для широких форматов, кнопка Далее теперь всегда отображается корректно. При игре в разрешении 1366x768 пропали черные полосы на экране загрузки. Для соотношения сторон 16:9 разработчики отрегулировали положение иконки Шкатулки Ярости во время боя и исправили отображение счетчиков войск в гарнизоне. В русской локализации тексты описания классов при создании персонажа теперь полностью помещаются на экранах формата 16:9.

Команда продолжает работу над грядущим обновлением и планирует дальнейшие улучшения на основе отзывов игроков перед финальным релизом.