Ролевая игра Kinstrife, от моддеров Mount & Blade, обещает "передовую" физическую модель боя

Студия Finitude, основанная моддерами серии Mount & Blade, анонсировала Kinstrife — реалистичную ролевую игру, действие которой происходит в Германии 13-го века.

Хотя разработчики не указывают на прямые источники вдохновения, трудно не заметить, что Kinstrife стремится к тому же уровню погружения, что и игры Warhorse Studios. Вместо эпического фэнтези разработчики попытаются достоверно воссоздать жизнь в конкретный исторический момент. В данном случае действие игры перенесет нас в XIII-вековую Германию, в период Междуцарствия, когда после смерти императора Фридриха II страна погрузилась в хаос.

Игрок воплотится в странствующего рыцаря, путешествующего по обширным землям вдоль Рейна — полным замков, монастырей, деревень и густых лесов. Это будет «песочница» в полном смысле этого слова: позволяющая идти, куда хочешь, и создавать собственную историю — будь то в роли воина, мастера турниров или политического игрока, борющегося за влияние.

Главной отличительной чертой Kinstrife станет система боя, основанная на законах физики. Команда Finitude, в состав которой входят моддеры серии Mount & Blade — Хая Лудиди и Кристоф Рюгер, — уделила огромное внимание силе ударов и их «ощущению».

По заверениям разработчиков, в Kinstrife не будет моментов, когда оружие проходит сквозь противников — каждый удар будет иметь значение. Потеря равновесия может привести к падению, а конная атака — разгромить группу врагов. Все это призвано стимулировать эксперименты и формирование собственного стиля ведения боя.

По мере прохождения герой будет развивать уникальные навыки и черты, а также получать всё более совершенное оружие и доспехи. Не обойдёмся и без системы спутников — хотя, как предупреждают разработчики, по пути легко можно нажить и опасных врагов.

В ходе нашего путешествия нас ждут сражения, дуэли и турниры, которые позволят обрести славу, богатство и влияние. Авторы обещают, что каждое решение и стиль игры будут иметь значение для развития нашей истории.

Стоит также упомянуть, что издателем Kinstrife стала Hooded Horse, известная своей поддержкой амбициозных проектов, таких как, например, популярная стратегия Manor Lords. Разработчики признали, что поиск подходящего партнера был ключевым фактором для дальнейшего развития проекта, а сотрудничество с Hooded Horse с самого начала казалось естественным выбором.

Новое сотрудничество прокомментировал также генеральный директор издателя Тим Бендер, который не скрывал своего энтузиазма по поводу проекта. По его словам, Kinstrife — это «именно та игра, которую мы хотели… Открытый мир в стиле песочницы с таким вниманием к деталям, в котором можно по-настоящему погрузиться в фантазию».