Kirby Air Riders на взлёте: новый хит Switch 2 покоряет Японию

Последние недели на японском игровом рынке прошли под безоговорочным влиянием Nintendo Switch 2. Новая консоль стремительно укрепляет позиции, а её эксклюзивы стабильно занимают верхние строки чартов. Игроки явно соскучились по свежему железу, и каждый выход крупного тайтла превращается в событие — что ярко подтверждает свежий рейтинг Famitsu за 17–23 ноября.

Лидером недели стала Kirby Air Riders, стартовавшая с впечатляющими 195 594 копиями. Kirby снова показывает силу бренда: мгновенный отклик аудитории и мощный старт могут определить игру как один из ключевых релизов сезона. Следом уверенно держится Mario Kart World на Switch 2, продолжающий наращивать колоссальные общие продажи.

Интересно, что чарт получился необычно «двойным»: старые хиты для Switch и их новые версии для Switch 2 идут бок о бок. Pokemon Legends: Z-A и Momotaro Dentetsu 2 в обоих изданиях демонстрируют устойчивый интерес, подтверждая успешный переход франшиз на новое поколение консоли. Даже нишевые проекты, вроде Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, находят свою аудиторию.

Продажи игр в Японии (17.11 - 23.11)